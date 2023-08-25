Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено», — отмечается в сообщении, причины остановки движения не уточняются.

Также канал проинформировал, что по состоянию на 21:00 мск с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

Движение по магистрали перекрывали накануне утром в 09:13. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого, 22 августа, движение по Крымскому мосту приостанавливали дважды: в 14:41 и 21:31.