На Украине задумались над сменой главы МВД

Гончаренко: офис Зеленского ищет кандидатуру на должность главы МВД

Офис президента Украины Владимира Зеленского задумался над сменой главы Министерства иностранных дел (МВД) Игоря Клименко. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Александр Гончаренко в своем Telegram-канале.

Депутат рассказал, что глава Службы безопасности республики (СБУ) Василий Малюк хочет остаться на занимаемой должности, поэтому в офисе президента вынужденно ищут новую кандидатуру.

Ранее Клименко сообщил об увольнении главы государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Крука. Исполнение обязанностей председателя службы возложено на его заместителя Владимира Демчука.

В конце июля на Украине сняли с должности замминистра обороны Александра Полищука. Тем же решением правительство сняло с должности первого зампредседателя Государственной архивной службы республики Татьяну Емельянову.