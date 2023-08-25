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15:34, 25 августа 2023Бывший СССР

На Украине задумались над сменой главы МВД

Гончаренко: офис Зеленского ищет кандидатуру на должность главы МВД

Фото: Wikimedia

Офис президента Украины Владимира Зеленского задумался над сменой главы Министерства иностранных дел (МВД) Игоря Клименко. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Александр Гончаренко в своем Telegram-канале.

Депутат рассказал, что глава Службы безопасности республики (СБУ) Василий Малюк хочет остаться на занимаемой должности, поэтому в офисе президента вынужденно ищут новую кандидатуру.

Ранее Клименко сообщил об увольнении главы государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Крука. Исполнение обязанностей председателя службы возложено на его заместителя Владимира Демчука.

В конце июля на Украине сняли с должности замминистра обороны Александра Полищука. Тем же решением правительство сняло с должности первого зампредседателя Государственной архивной службы республики Татьяну Емельянову.

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    Алевтина Запольская
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