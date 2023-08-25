Нганну назвал лучший поединок в карьере

Фрэнсис Нганну назвал свой первый проигранный бой лучшим в карьере

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну назвал лучший свой поединок в карьере. Его слова приводит YouTube-канал Майка Тайсона.

«Это был мой первый настоящий бой, и я его проиграл. Тогда, как мне кажется, я понял все. И если меня спросить, то я отвечу, что на данный момент это был лучший бой в моей карьере», — заявил Нганну.

28 октября Нганну проведет поединок по правилам бокса с британцем Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он пройдет в супертяжелом весе. «Заработаю ли я за бой с Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Определенно да. На 100 процентов», — добавил Нганну, отметив, что подготовка к поединку по правилам бокса сильно отличается.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.