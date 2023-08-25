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14:46, 25 августа 2023Наука и техника

На самолет «Партизан» захотели установить российский двигатель

СибНИА планирует установить российскую силовую установку на самолет «Партизан»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени Чаплыгина планирует установить российскую гибридную силовую установку на самолет «Партизан». Об этом сообщил начальник опытно-конструкторского бюро СибНИА Вячеслав Писарев на форуме «Техпром-2023», передает «Интерфакс».

Он отметил, что изначально в проекте хотели использовать иностранный двигатель. С таким силовым агрегатом в сентябре изготовят демонстратор самолета.

«У нас есть выпадающая мощность порядка 800 киловатт, которые надо теперь заменить электрической силовой установкой. Идет разработка такого аппарата, который должен появиться в 2025 году, и рассматриваются всевозможные варианты гибридной силовой установки. (...) Как потенциальный претендент рассматривается в том числе "ОДК-Климов"», — сказал Писарев.

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В свою очередь, заместитель директора программы перспективных двигателей «ОДК-Климов» Михаил Шемет сообщил журналистам, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») может разработать гибридную силовую установку для самолета. Он допустил, что работа может занять два года. Ее сроки зависят от достижения договоренности с СибНИА. В случае успеха наземных испытаний можно будет начать летные.

Шемет уточнил, что предприятие успешно испытало демонстратор гибридной силовой установки мощностью 100 киловатт и готово перейти к испытаниям полноразмерного демонстратора на базе двигателя ВК-650. «Мы планируем закончить испытания весной 2024 года», — сказал он.

В декабре 2022 года директор СибНИА Владимир Барсук сообщил, что институт изготовит два опытных образца самолета с системами короткого взлета и посадки «Партизан» в 2023 году.

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    Даниил Иринин
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