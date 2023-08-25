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23:46, 25 августа 2023Спорт

Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» победить в чемпионате Саудовской Аравии

Хет-трик Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» стать чемпионом Саудовской Аравии
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:0. Победить «Аль-Насру» помог хет-трик португальского нападающего Криштиану Роналду. Для команды этот титул чемпиона страны стал первым.

12 августа «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов со счетом 2:1. Тогда победу клубу принес дубль Роналду.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.

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    Ксения Курашкина
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