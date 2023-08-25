Жена бросила мужа из-за одежды его шестилетнего племянника на их свадьбе

В США жена бросила мужа сразу же после свадьбы и уехала к матери из-за цвета одежды шестилетнего мальчика, присутствовавшего на церемонии. Об этом оставшийся один мужчина написал на форуме Reddit.

Автор поста рассказал, что возлюбленная очень хотела, чтобы во время свадьбы никто из гостей не был в белом, и он поддержал ее в этом. Вечеринка проходила замечательно, однако в какой-то момент молодая супруга закрыла лицо руками и убежала в ванную комнату. Муж последовал за ней и обнаружил рыдающей на полу. Мужчина спросил, в чем дело, и супруга ответила, что его племянник одет в белые джинсы и белый галстук-бабочку. «Я сразу подумал про себя, что она явно переигрывает, потому что ребенок понятия не имел, что на свадьбу нельзя надевать белое», — написал автор поста.

Мужчина постарался успокоить ее и сказал, что она явно слишком остро реагирует на пустяки. Женщина вроде бы согласилась, привела себя в порядок и вернулась на вечеринку. Однако вскоре муж заметил, что она общается с его сестрой. Внешне все выглядело так, как будто женщины просто мило беседуют, но вскоре выяснилось, что невеста потребовала от сестры мужа, чтобы она либо переодела сына, либо увела его с торжества.

Узнав об этом, мужчина вышел из себя и сказал, что если жена хочет выгнать его родственников, то он уйдет вместе с ними. Женщина снова разрыдалась и заявила, «что это ее день, и она не хочет, чтобы племянник все испортил». Автор поста окончательно разозлился и сказал, что жена портит всем праздник из-за пустяка. Кроме того, она настолько не уверена в себе, что считает, будет шестилетний ребенок может выглядеть лучше ее.

Мужчина рассказал, что сразу же после свадьбы его супруга уехала к матери и уже больше недели не общается с ним. Он спросил у пользователей, правильно ли он сделал, отказавшись выполнять желание жены. Большинство подписчиков поддержали автора. Они также напомнили, что согласно свадебному этикету правило о белом цвете распространяется только на женские платья.

Ранее участница форума Reddit рассказала, что случайно проболталась жениху золовки о ее порнокарьере и сорвала их свадьбу. Между женихом и невестой случился грандиозный скандал на глазах у гостей.