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12:50, 25 августа 2023Мир

В МИД прокомментировали позицию России по зерновой сделке

Рябков: Россия не отказывается от зерновой сделки, но не верит обещаниям Запада

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не отказывается от зерновой сделки, но не верит обещаниям Запада. Так он прокомментировал позицию страны по зерновой сделке на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как отметил дипломат, Россия не отказывается от зерновой сделки, но требует учета собственных интересов. «Мы не верим обещаниям. Мы не хотим больше, чтобы нас кормили завтраками. (...) Это все обманка, фальшивка и пустышка. Здесь нет ничего привлекательного для нас», — ответил дипломат.

Он подчеркнул, что одним из ключевых требований России является подключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, а также урегулирование вопроса со страховкой российских сухогрузов в портах стран Запада. В случае если интересы России будут учтены, страна «вернется в полном объеме в так называемую зерновую сделку».

Ранее в Турции допустили скорое обсуждение возврата России к зерновой сделке. Сообщается, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате России, Турции и ООН. В случае достижения прогресса к диалогу может подключиться Украина.

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    Максим Габриелян
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