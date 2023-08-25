Экс-солистка «Блестящих» показала роскошный ремонт

Анна Семенович показала ремонт в своей квартире

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович показала роскошный ремонт в своей квартире. Певица опубликовала видео с обновленным интерьером жилья в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На попавших в сеть кадрах можно увидеть квартиру только частично — Семенович продемонстрировала кухню и гостиную. Оба помещения оформлены в светлых тонах без ярких акцентов. Гостиная отличается широким окном и массивной люстрой на потолке, а просторная кухня — большим количеством шкафов и аквариумами.

Ранее Анна показала другие комнаты в квартире после ремонта. Тогда один из подписчиков обвинил артистку в вульгарном поведении, осудив ее за решение переделать детскую спальню в гардеробную. Семенович ответила на критику, заявив, что ремонт в ее квартире не касается посторонних.

В июле сестра телеведущей Ольги Бузовой, блогерша Анна Бузова рассказала о скором завершении ремонта в своей московской квартире. Она поделилась кадрами с частью готового интерьера. Бузова отметила, что очень довольна выбранной цветовой гаммой.