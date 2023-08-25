Бывший генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции

Бывший генпрокурор Украины Шокин: мое увольнение оплатил президент США Байден

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена в коррупции, заявив, что он оплатил его увольнение с должности. Об этом экс-генпрокурор рассказал изданию Newsweek.

«Их подкупали. Тот факт, что Джо Байден отдал один миллиард долларов американских денег в обмен на мое увольнение, разве это само по себе не является случаем коррупции?» — сказал Шокин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией. «Мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями», — отметил глава государства.

В июле в коррупции обвинили бывшего замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко. Проверка выявила, что он незаконно организовал выезд из страны своего подчиненного.

