Samsung выпустит смартфон с рекордным экраном

SamMobile: яркость экрана Samsung Galaxy S24 Ultra окажется рекордной

Южнокорейская корпорация Samsung готовит смартфон, который получит сверхъяркую переднюю панель. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты портала сослались на отчет инсайдера под ником itnyang, который рассказал, что яркость экрана следующего флагмана Samsung составит не менее 2200 нит. Другой авторитетный инсайдер IceUniverse заметил, что передняя панель окажется даже более продвинутой — ее яркость составит 2500 или даже 2800 нит. Вероятнее всего, этим устройством окажется Galaxy S24 Ultra.

Судя по всему, это рекордный уровень на рынке смартфонов. Один из самых продвинутых по этому показателю девайсов — iPhone 14 Pro Max — имеет панель с максимальной яркостью 2000 нит. Яркость экрана Oppo Find X6 Pro в определенных сценариях может достигать 2500 нит. Как правило, дисплей устройства активирует максимальную яркость при использовании девайса в условиях попадания на него прямого солнечного света.

Авторы SamMobile отметили, что Samsung действительно может внедрить переднюю OLED-панель нового поколения в свои смартфоны. Однако в целях сбережения заряда аккумулятора компания может программно ограничить яркость дисплея. Выход Samsung Galaxy S24 Ultra может состояться в начале 2024 года.

Ранее инсайдер под ником Tech_Reve заявил, что смартфоны Samsung в обозримом будущем получат камеру рекордного разрешения. Специалисту стало известно, что компания запланировала выпуск сенсора с разрешением 440 мегапикселей.