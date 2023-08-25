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12:30, 25 августа 2023Из жизни

Женщина стала суррогатной женой и разбогатела

Модель в Бразилии стала смотреть футбол за деньги и разбогатела

Фото: @babipalomas

В Бразилии пользуются успехом суррогатные жены, с которыми за деньги можно посмотреть футбол или поужинать. Об этом сообщает New York Post.

24-летняя бразильская модель Баби Паломас требует за свои услуги 30 тысяч долларов. «Я делаю то, чего обычные жены часто предпочитают избегать. Например, смотрю футбольный матч по телевизору и не жалуюсь», — пояснила она.

Женщина рассказала, что мечтает выйти замуж и создать семью. Пока этого не произошло, она тренируется со своими фанатами. Кроме того, эта работа помогла ей разбогатеть.

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Паломас никогда не посещает дома своих клиентов, но проводит с ними время в виртуальном пространстве. Они вместе смотрят фильмы или ужинают.

Модель утверждает, что ее присутствие очень важно для клиентов. «Эти мужчины открываются передо мной и рассказывают о своей жизни», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в китайском городском округе Чанша, провинция Хунань, женщина публично унизила любовницу мужа и вызвала резонанс в сети. Она провела соперницу по улице, схватив ее за волосы, с криками: «Смотрите все! Она — любовница».

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    Алиса Дмитриева
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