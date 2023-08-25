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23:38, 25 августа 2023Мир

Байден оценил тюремное фото Трампа словами «симпатичный парень»

Президент США Байден оценил тюремное фото Трампа словами «симпатичный парень»
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Fulton County Sheriff's Office / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа словами «симпатичный парень». Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-глава Белого дома стал первым американским лидером, у которого есть подобный снимок.

Байден отметил, что видел фотографию по телевизору. «Симпатичный парень, отличный парень», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, выставил на продажу мерч с тюремным фото отца.

24 августа Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Политика освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

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    Марина Совина
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