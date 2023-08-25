Бывшая российская гимнастка выиграла для Германии четыре золота чемпионата мира

DTB: уроженка Барнаула принесла Германии четыре золота ЧМ по гимнастике

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, выиграла четыре золота чемпионата мира по художественной гимнастике 2023 года. Об этом сообщает DTB.

Спортсменка стала первой во всех отдельных видах соревнований: в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Далее Варфоломеев выступит в командном многоборье и абсолютном первенстве. «Четыре золотые медали — это невероятно. Я просто не могу в это поверить. Невероятно горжусь, в том числе и публикой, когда была еще громче, чем прежде», — рассказала гимнастка. Она добавила, что ей было приятно видеть множество немецких флагов на трибунах.

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. В 2022 году она принесла немцам первое золото чемпионата мира в истории, победив в финале упражнений с булавами.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.