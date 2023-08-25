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10:40, 25 августа 2023Спорт

Бывшая российская гимнастка выиграла для Германии четыре золота чемпионата мира

DTB: уроженка Барнаула принесла Германии четыре золота ЧМ по гимнастике

Фото: U. Fassbe / Globallookpress.com

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, выиграла четыре золота чемпионата мира по художественной гимнастике 2023 года. Об этом сообщает DTB.

Спортсменка стала первой во всех отдельных видах соревнований: в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Далее Варфоломеев выступит в командном многоборье и абсолютном первенстве. «Четыре золотые медали — это невероятно. Я просто не могу в это поверить. Невероятно горжусь, в том числе и публикой, когда была еще громче, чем прежде», — рассказала гимнастка. Она добавила, что ей было приятно видеть множество немецких флагов на трибунах.

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. В 2022 году она принесла немцам первое золото чемпионата мира в истории, победив в финале упражнений с булавами.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.

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    Ксения Курашкина
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