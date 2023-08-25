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07:37, 25 августа 2023Россия

Появились кадры со звуком взрыва в Тульской области

В сети опубликовали кадры со звуком взрыва в Тульской области

В сети появилось видео, на котором слышен громкий звук взрыва в Тульской области. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых установленной на подъезде камерой видеонаблюдения, слышен продолжительный гулкий звук взрыва. По данным авторов канала, в российском регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на пятницу, 25 августа, Украина пыталась атаковать гражданские объекты на территории России. Минобороны сообщило об уничтожении системой ПВО ракеты доработанного комплекса С-200 в Калужской области. Как уточнял губернатор Владислав Шапша, никто не пострадал.

Помимо этого, Киев предпринял попытку атаки дронов на Крым. На полуострове девять дронов уничтожила система ПВО, еще 33 подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также сообщалось о закрытии воздушного пространства над аэропортами Внуково и Домодедово. О причинах этого официальных данных пока нет.

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    Анастасия Шейкина
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