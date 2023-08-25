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14:47, 25 августа 2023Россия

Медведев «анонсировал» триллер с Трампом и Байденом «Заключенные против зомби»

Медведев «анонсировал» несуществующий триллер с участием Трампа и Байдена
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев «анонсировал» несуществующий триллер с участием президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа. Его пост опубликован в соцсети X (бывшая Twitter).

Политик выложил фотографию Трампа, сделанную в американской трюме, а также картинку с действующим президентом США, на которой Байден изображен в виде зомби. «"Заключенные против зомби". Новый триллер уже совсем скоро!», — написал Медведев.

24 августа Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Он прошел процедуру ареста и вышел под залог в 200 тысяч долларов.

Ранее зампред Совбеза заявил, что Байден может оказаться «одержимым нездоровыми фантазиями умирающим дедом», который «решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества».

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    Сергей Истомин
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