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13:56, 26 августа 2023Бывший СССР

Путин поздравил Абхазию с годовщиной международного признания независимости

Путин поздравил лидера Абхазии Бжанию с годовщиной независимости республики

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Абхазии Аслана Бжанию с годовщиной международного признания независимости республики. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики Абхазия (...) Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — мира, благополучия и процветания», — говорится в обращении.

Российский лидер напомнил, что Москва признала государственный суверенитет Абхазии августе 2008 года, учитывая свободное волеизъявление ее народа. За прошедшие полтора десятилетия, заметил Путин, республика добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики.

Президент России пообещал, что Москва не перестанет помогать абхазскому народу в обеспечении безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении экономических и социальных задач.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии принесло мир на Кавказ.

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