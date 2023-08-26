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18:23, 26 августа 2023Спорт

Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби в главном бою турнира UFC

Американец Холлоуэй победил Корейского Зомби в главном бою UFC Fight Night 225

Фото: Denny Medley / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй одержал победу над корейцем Чан Сон Юнгом по прозвищу Корейский Зомби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соперники встретились в главном бою турнира UFC Fight Night 225 в Сингапуре. В третьем раунде Холлоуэй нокаутировал 36-летнего корейца.

Холлоуэй — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. Для американца победа стала второй подряд. В предыдущем бою 31-летний Холлоуэй был сильнее британца Арнольда Аллена. Тогда он вошел в историю промоушена, став первым бойцом в истории, нанесшим соперникам три тысячи значимых ударов за карьеру. Всего в активе уроженца Гавайев 25 побед при семи поражениях.

Корейский Зомби потерпел восьмое поражение в профессиональных ММА. В его активе 17 побед.

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    Андрей Стрельцов
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