Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби в главном бою турнира UFC

Американец Холлоуэй победил Корейского Зомби в главном бою UFC Fight Night 225

Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй одержал победу над корейцем Чан Сон Юнгом по прозвищу Корейский Зомби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соперники встретились в главном бою турнира UFC Fight Night 225 в Сингапуре. В третьем раунде Холлоуэй нокаутировал 36-летнего корейца.

Холлоуэй — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. Для американца победа стала второй подряд. В предыдущем бою 31-летний Холлоуэй был сильнее британца Арнольда Аллена. Тогда он вошел в историю промоушена, став первым бойцом в истории, нанесшим соперникам три тысячи значимых ударов за карьеру. Всего в активе уроженца Гавайев 25 побед при семи поражениях.

Корейский Зомби потерпел восьмое поражение в профессиональных ММА. В его активе 17 побед.