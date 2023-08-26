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04:54, 26 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о попытке Украины завербовать российских военных

Боец ВС РФ заявил о попытке РДК вербовать российских пленных в ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Члены запрещенного в России террористического «Русского добровольческого корпуса» (РДК) пытаются вербовать российских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену. Об этом рассказал освобожденный мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин, пишет РИА Новости.

Как уточнил боец Вооруженных сил (ВС) РФ, непосредственно перед началом процедуры обмена они предлагают перейти на украинскую сторону. Раидин уточнил, что попал в плен 1 апреля в селе Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), в июне его освободили в рамках одного из обменов. Перед процедурой обмена к пленным зашел мужчина из добровольческого отряда. «Предлагаю — не заставляю, а предлагаю — любому из вас пойти со мной, вступить в наши ряды», — заявил он.

Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что если вы начали замечать появление нехарактерно крупных сумм денег у родственника, то следует насторожиться, поскольку это может быть признаком вербовки Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у вернувшихся из плена военных из Луганской народной республики (ЛНР).

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    Марина Совина
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