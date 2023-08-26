Медведев оценил решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

Медведев назвал важным решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

Признание независимости Южной Осетии и Абхазии в 2008 году стало важным для жителей двух республик. Так свое решение, принятое во время пребывания на посту президента России, оценил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

«Эти даты, безусловно, имеют для меня особое значение. Главное, что не только для меня, но и для населения этих республик, тогда непризнанных территорий», — отметил политик.

Он также подчеркнул, что с тех пор, как Россия отреагировала на агрессию со стороны Грузии, а также признала независимость Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, обе республики мирно развиваются и поддерживают дружественные отношения с Москвой.

Ранее в августе Медведев в ходе интервью возложил ответственность за конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и политическое руководство страны. По мнению политика, именно глава государства принимал решение о начале агрессии, даже при понимании роли США в этом вопросе.