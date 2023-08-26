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12:24, 26 августа 2023Бывший СССР

В МИД России заявили об увеличении вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Захарова: поставки самолетов Киеву увеличивают вовлеченность Запада в конфликт

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Планы ряда западных стран по поставкам Киеву боевых самолетов и вертолетов в очередной раз указывают на рост их вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 26 августа, передает ТАСС.

Дипломат напомнила о том, что власти Чехии выразили готовность передать Украине вертолеты Ми-24В российского производства, а власти Дании, Нидерландов и Швеции — истребители F-16.

«Все эти действия подтверждают враждебный настрой западников к России, их растущую вовлеченность в конфликт вокруг Украины», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что западные союзники продолжают требовать от Киева проводить контрнаступление и накачивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием.

Ранее в августе Захарова предупредила, что поставки западными странами боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в «непригодную для жизни землю».

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    Варвара Кошечкина
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