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16:26, 27 августа 2023Мир

В Нигере захотели выслать больше иностранных послов

В Нигере отказались высылать больше иностранных послов из-за страха изоляции

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Мятежники в Нигере захотели выслать больше иностранных послов, но ограничились только послом Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что захватившие власть в республике отступили от изначального плана, чтобы не допустить изоляции. Мятежники собирались выступить против послов Франции, США, ФРГ, Нигерии и Кот-д'Ивуара. МИД республики подготовил соответствующие вербальные ноты, но в последний момент четыре ноты задержали.

«Мы должны продолжать дистанцироваться от Франции, но не разрывать отношения с другими западными странами, (...) поскольку у них есть интересы в Нигере, и они нам нужны», — заявили мятежники.

Также отмечается, что МИД Нигера приказали отрицать заявления о высылке других послов.

Ранее мятежники в Нигере потребовали от посла США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон покинуть территорию государства. Отмечается, что она должна была улететь в течение 48 часов.

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    Анастасия Заикина
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