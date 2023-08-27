В Нигере отказались высылать больше иностранных послов из-за страха изоляции

Мятежники в Нигере захотели выслать больше иностранных послов, но ограничились только послом Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что захватившие власть в республике отступили от изначального плана, чтобы не допустить изоляции. Мятежники собирались выступить против послов Франции, США, ФРГ, Нигерии и Кот-д'Ивуара. МИД республики подготовил соответствующие вербальные ноты, но в последний момент четыре ноты задержали.

«Мы должны продолжать дистанцироваться от Франции, но не разрывать отношения с другими западными странами, (...) поскольку у них есть интересы в Нигере, и они нам нужны», — заявили мятежники.

Также отмечается, что МИД Нигера приказали отрицать заявления о высылке других послов.

Ранее мятежники в Нигере потребовали от посла США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон покинуть территорию государства. Отмечается, что она должна была улететь в течение 48 часов.