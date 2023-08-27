Симоньян рассказала о падении второго дрона за неделю рядом с ее домом

Главред телеканала RT Симоньян сообщила о падении дрона рядом с ее домом

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что за минувшую неделю рядом с ее домом упали два дрона. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-1», пишет РИА Новости.

«Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — сказала она. По словам главреда, организаторы подобных атак имеют «типический творческий почерк».

«Им нужно устроить большой показательный ужас, желательно размаха 11 сентября, башен-близнецов, чтобы мы впали в панику, побежали, прибежали бы к нашему президенту и сказали: "Нет, все, никого защищать не будем, никакие земли наши нам не нужны"», — добавила Симоньян.

15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила покушение на Симоньян и Ксению Собчак. По версии спецслужб, обе операции готовили члены «Параграфа-88» по заданию Службы безопасности Украины.