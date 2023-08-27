Раскрыто количество покушений на главу украинской разведки Буданова с 2014 года

ГУР Украины: с 2014-го было совершено более десяти попыток покушения на Буданова

На руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова было совершено более десяти покушений. Такое количество в интервью YouTube-каналу ISLND TV раскрыл официальный представитель ведомства Андрей Юсов.

«Всего суммарно больше десяти», — сказал он, уточнив, что имеет в виду период с 2014 года.

По словам Юсова, несмотря на многочисленные покушения, «ГУР Минобороны ни на один час, ни на одну минуту не

прекращало своей деятельности».

15 июня в России сообщили о тяжелом ранении Буданова. Но позже он появился в прямом эфире украинского телевидения и прокомментировал слухи о своем состоянии.