Минобороны: уничтожен склад боеприпасов 47-й бригады ВСУ под Славгородом

Российские военные в минувшие сутки уничтожили склад боеприпасов 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, удар был нанесен по объекту ВСУ под населенным пунктом Славгород.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37, которая располагалась близ города Запорожье. Всего за сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 144 районах.

Ранее в августе сообщалось, что бойцы группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии уничтожили склад боеприпасов ВСУ, опорный пункт противника и автомобиль с украинскими военными в районе населенного пункта Урожайное.