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11:40, 27 августа 2023Наука и техника

В Польше сравнили украинские и российские танки

Defense24: у российских танков Т-54 лучше броня, чем у украинских Leopard 1

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Российские танки имеют некоторое преимущество перед танками Leopard, которые поставляют Украине ее западные партнеры. Боевые машины сравнило польское издание Defense24.

Журналисты в первую очередь сравнили броню российских Т-54 и Т-55 и Leopard 1. Российские танки имеют толстую основную броню башни и корпуса, однако такой системы может быть недостаточно для защиты от современных бронебойных боеприпасов. У западной машины издание подмечает слабую броню, из-за которого Leopard не сможет действовать как легкий танк.

«Хотя эти машины [российские Т-54 и Т-55] имеют лучшую базовую броню, чем Leopard 1, они устарели во всех отношениях, так как концептуально и по многим техническим решениям относятся ко второй половине 1940-х годов», — пишет издание, при этом уточняя, что российский танк способен уничтожить Leopard.

Ранее сообщалось, что украинские власти разочарованы западными союзниками из-за малых поставок оборудования и оружия. Как отмечалось, у армии Украины отсутствуют ресурсы для «проведения лобовых атак, о которых умоляет Запад». Уточнялось, что Киев получил только 60 танков Leopard из обещанных сотен.

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    Варвара Кошечкина
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