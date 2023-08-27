Получивший от Путина вертолет президент Зимбабве переизбрался на второй срок

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва переизбрался на второй срок

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва переизбран на второй срок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление избирательной комиссии страны.

По официальным данным, за него проголосовали примерно 53 процента избирателей. Нельсон Чамиса, возглавляющий оппозиционную партию «Гражданская коалиция за перемены», получил 44 процента голосов. Последний отверг результаты голосования и потребовал пересчета голосов.

Мнангагва также с небольшим перевесом обошел Чамису на президентских выборах в 2018 году. Оппозиция утверждает, что итоги голосования были сфальсифицированы.

Ранее Мнангагва пообещал попадание в рай всем, кто проголосует за правящую партию Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (ЗАНС-ПФ).

В 2022 году президент России Владимир Путин подарил Мнагагве вертолет.