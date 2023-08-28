Встроенный в Windows 11 архиватор раскритиковали

Neowin: встроенный в Windows 11 архиватор оказался хуже сторонних программ

Журналисты издания Neowin раскритиковали появившуюся в Windows 11 утилиту для архивирования файлов. Об этом сообщается в материале на сайте медиа.

Специалисты портала отметили, что Microsoft добавила в Windows 11 23H2 встроенный архиватор. По итогам тестов выяснилось, что программа для создания и распаковки архивов оказалась хуже сторонних аналогов.

В ходе исследования журналисты скачали с сайта Microsoft файл размером 24 гигабайта и сохранили его в трех форматах — RAR, TAR, 7Z. Затем авторы последовательно распаковали файл с помощью встроенного в «Проводник» архиватора и сторонних утилит NanaZIP и WinRAR.

По итогам тестов фирменная программа от Microsoft показала худший результат. Если на распаковку формата 7Z встроенная утилита потратила 501 секунду, то NanaZIP и WinRAR справились с задачей за 73 и 61 секунду соответственно. Авторы также отметили, что «Проводник» оказался гораздо менее удобным, чем другие программы, — так, он отображал оставшееся до конца распаковки время некорректно и не мог работать с файлами, защищенными паролем.

В конце мая Microsoft анонсировала поддержку архивов RAR и 7z в Windows 11. Журналисты издания The Verge отметили, что встроенная поддержка архивов была добавлена в ОС от Microsoft впервые в истории Windows.