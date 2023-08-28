Николай Басков пообещал спеть на башкирском языке

Певец Николай Басков в ходе выступления в честь Дней Башкирии в Санкт-Петербурге пообещал в следующего году спеть на башкирском языке. Об этом сообщает АиФ — Уфа.

По его словам, ему приятно быть сопричастным к культуре Башкирии, он дружит с оперными певцами Аскаром и Ильдаром Абдразаковыми и часто выступает в республике. Басков также рассказал, что пытался учить башкирскую песню, но язык оказался сложным.

«Я стараюсь. В следующем году обязательно спою на башкирском», — пообещал певец.

Дни Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге проходили с 25 по 27 августа. На главной площади города работала ярмарка башкирских товаров, а также выставка изделий народно-художественных промыслов, гастрономический фестиваль «Гусь и мед» с театрализаованным показом обряда «Праздник пера» и дегустацией национальных блюд.