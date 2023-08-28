Байдену предрекли импичмент

Конгрессмен Маккарти: собранная информация может привести к импичменту Байдена

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

По словам конгрессмена, семья американского лидера вовлечена в «культуру коррупции». «Американская общественность заслуживает ответов», — сказал Маккарти.

Ранее член палаты представителей США Грег Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену. В частности, он обвинил главу Белого дома в злоупотреблении властью, включающем в себя взяточничество, вымогательство и мошенничество.

Американский сенатор Чак Грассли раскрыл документ ФБР, в котором со ссылкой на источник описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием американского лидера. Отмечается, что компания предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы «он через своего папу защищал от всякого рода проблем». Также он якобы заявил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну.