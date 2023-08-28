Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:22, 28 августа 2023Россия

Появились новые кадры уничтожения летевшего в сторону Москвы беспилотника

В сети появились новые кадры момента уничтожения летевшего к Москве беспилотника

В сети появилась новая видеозапись момента уничтожения беспилотника в районе Люберец, который летел в сторону Москвы. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видна мощная яркая вспышка в небе над частными жилыми домами.

Украинский беспилотник снова атаковал Москву в ночь на понедельник, 28 августа. По сообщению Минобороны России, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон самолетного типа над Люберецким районом Московской области.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, уточнил мэр столицы Сергей Собянин. В ночь, когда произошла атака, московские аэропорты Внуково и Домодедово приостановили прием и отправку самолетов. На вылет и прилет были задержаны более 15 рейсов.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ в Подмосковье

    Появились новые кадры уничтожения летевшего в сторону Москвы беспилотника

    Пара российских снайперов ликвидировала группу ВСУ из десяти человек

    Россиянам рассказали о теплом начале сентября

    Названа новая причина неудачного контрнаступления Украины

    Уничтожение блиндажа ВСУ под Соледаром попало на видео

    Сексолог объяснила причину сексуального влечения к коллегам

    Женщина очнулась после комы и немедленно вышла замуж

    Названы основные симптомы начинающегося диабета

    В КНДР назвали последствие поставок F-16 на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости