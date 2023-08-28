Появились новые кадры уничтожения летевшего в сторону Москвы беспилотника

В сети появились новые кадры момента уничтожения летевшего к Москве беспилотника

В сети появилась новая видеозапись момента уничтожения беспилотника в районе Люберец, который летел в сторону Москвы. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видна мощная яркая вспышка в небе над частными жилыми домами.

Украинский беспилотник снова атаковал Москву в ночь на понедельник, 28 августа. По сообщению Минобороны России, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон самолетного типа над Люберецким районом Московской области.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, уточнил мэр столицы Сергей Собянин. В ночь, когда произошла атака, московские аэропорты Внуково и Домодедово приостановили прием и отправку самолетов. На вылет и прилет были задержаны более 15 рейсов.