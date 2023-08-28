Захарова упрекнула экологов в молчании по сбросу воды с «Фукусимы»

Захарова упрекнула экологов в молчании по вопросу сброса воды с «Фукусимы»

Экологические организации молчат как рыбы в Тихом океане о сбросе миллионов тон радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат упрекнула международные экологические организации за молчание, намекнув на их продажность. «Сейчас речь идет о чем-то серьезном. О сливе почти полутора миллионов тонн ядовитой морской воды, зараженной тритием, а также углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом-129, изотопами цезия и плутония. (...) Интересно, почем нынче молчание ведущих мировых экологических организаций?» — написала она.

24 августа оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», компания ТЕРСО, начала сброс в океан воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Этап пробного сброса продлится 17 дней, всего планируют высвободить 7800 кубометров воды. Власти Японии утверждают, что эта вода прошла очистку от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. В случае превышения радиационного фона сброс пообещали прекратить.

Представитель неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Бан предупредил, что сброс воды с АЭС не является безопасным, так как никто не проводил оценку последствий в долгосрочной перспективе. В этом смысле оценка Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) крайне недостаточная, заявил эксперт.

