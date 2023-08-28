Россиянин поехал в ФРГ и описал жизнь немцев фразой «вот вам и богатая Германия»

Блогер «Дзена» поехал в ФРГ и рассказал о жизни простых немцев

Российский тревел-блогер и путешественник поехал в ФРГ и описал жизнь местных работяг фразой «вот вам и богатая Германия». Своими впечатлениями от поездки мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что у простого немца «особо нет денег». Он не мечтает «об особняке с альпийской горкой во дворе» и ездит на «старой малолитражке с механикой».

«Если он живет в деревне, то домик у него, как правило, старенький, — рассказал он. — Вполне возможно, даже достался по наследству от родителей или бабушки. В общем, не сильно отличается от того, как складывается жизнь простого работяги у нас».

По словам россиянина, частая общая черта таких домов — «уставший» внешний вид и давние фасадные работы. «Встречаются даже чуть ли не столетние деревянные хаты, — добавил он. — Такие строили очень и очень давно».

Путешественник также подчеркнул, что стоит такое жилье обычно недорого, а продается тяжело. «Ведь сумма на значительный ремонт или даже полную переделку дома со всеми коммуникациями может оказаться очень серьезной», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер удивился одной необычной привычке немцев. Так, по его словам, местные жители ходят в парилки без одежды, в том числе без трусов, плавок и купальников.