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07:52, 28 августа 2023Путешествия

Россиянин поехал в ФРГ и описал жизнь немцев фразой «вот вам и богатая Германия»

Блогер «Дзена» поехал в ФРГ и рассказал о жизни простых немцев

Фото: Philippe Oursel / Unsplash

Российский тревел-блогер и путешественник поехал в ФРГ и описал жизнь местных работяг фразой «вот вам и богатая Германия». Своими впечатлениями от поездки мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что у простого немца «особо нет денег». Он не мечтает «об особняке с альпийской горкой во дворе» и ездит на «старой малолитражке с механикой».

«Если он живет в деревне, то домик у него, как правило, старенький, — рассказал он. — Вполне возможно, даже достался по наследству от родителей или бабушки. В общем, не сильно отличается от того, как складывается жизнь простого работяги у нас».

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По словам россиянина, частая общая черта таких домов — «уставший» внешний вид и давние фасадные работы. «Встречаются даже чуть ли не столетние деревянные хаты, — добавил он. — Такие строили очень и очень давно».

Путешественник также подчеркнул, что стоит такое жилье обычно недорого, а продается тяжело. «Ведь сумма на значительный ремонт или даже полную переделку дома со всеми коммуникациями может оказаться очень серьезной», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер удивился одной необычной привычке немцев. Так, по его словам, местные жители ходят в парилки без одежды, в том числе без трусов, плавок и купальников.

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    Фариза Бацазова
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