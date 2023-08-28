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16:54, 28 августа 2023Из жизни

Кот поставил рекорд по прыжкам через скакалку

13-летний кот из США стал рекордсменом по количеству прыжков через скакалку

Кот по имени Киткэт из США стал рекордсменом по количеству прыжков через скакалку. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

13-летний Киткэт сумел поставить рекорд и за минуту перепрыгнул через скакалку девять раз. Это достижение стало результатом многолетних тренировок, которые проводила его хозяйка Триша Сейфрид. Кроме прыжков через скакалку, Киткэт знает около двух десятков команд, может «дать пять», мяукать по просьбе и кувыркаться.

Прыжки через скакалку — его самый впечатляющий трюк, но из-за его возраста мы не просим об этом слишком часто. Его самая любимая команда — это «дай пять». Он любит делать ее, когда встречается с поклонниками на мероприятиях

Триша Сейфридхозяйка Китката

Много лет назад Сейфрид нашла Киткэта в амбаре своей фермы. Когда ему исполнилось полгода, он уже прыгал через веревку перед зрителями.

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Сейчас Сейфрид — профессиональная дрессировщица и владелица ведущего звездного агентства для животных. Ее подопечные снимались в десятках видеороликов и часто путешествуют с ней по стране, принимая участие в семинарах, шоу и конференциях. Киткэт, например, проехал с хозяйкой почти всю страну в рамках рекламной кампании кошачьего корма Friskies.

Ранее сообщалось, что мужчина из Индии побил рекорд по количеству расколотых головой грецких орехов за одну минуту. 27-летний Навин Кумар сумел расколоть лбом 273 ореха.

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    Антонина Черташ
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