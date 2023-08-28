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10:26, 28 августа 2023Ценности

Ким Кардашьян показала фигуру в купальнике

Фото: @kimkardashian

Телезвезда Ким Кардашьян показала тело в необычном откровенном наряде на отдыхе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость примерила неоновый раздельный купальник, светящийся в темноте, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на завязках. При этом на размещенном снимке звезда продемонстрировала подтянутое тело. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками. «Саморефлексия», — подписала она пост.

Поклонники оценили фигуру и образ Кардашьян в комментариях под публикацией, которая набрала более 779 тысячи лайков. «При отключении электричества фонарь уже будет не нужен», «Боже мой, она совершенство», «Милая», «Я одержима вами», — написали они.

Ранее в августе Ким Кардашьян также показала тело в купальнике. 42-летняя знаменитость предстала на фоне воды в золотом купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке.

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    Екатерина Ештокина
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