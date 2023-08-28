Стало известно о грозящем Месси наказании за отказ общаться с журналистами

Goal: Лионелю Месси грозит наказание от MLS за отказ общаться с журналистами

Стало известно о наказании, грозящем аргентинскому форварду «Интер Майами» Лионелю Месси за отказ общаться с журналистами. Об этом сообщает Goal.

Как гласят правила Главной футбольной лиги (MLS), игроки должны быть доступны для интервью по окончании матчей. Нападающий проигнорировал это, уехав сразу после встречи с «Нью-Йорк Ред Буллс».

27 августа Месси забил дебютный мяч за «Интер Майами» в MLS. Он поразил ворота соперников на 89-й минуте матча против «Нью-Йорк Ред Буллс». Противостояние завершилось со счетом 2:0. Еще одним голом отметился Диего Гомез.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.