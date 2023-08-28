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11:12, 28 августа 2023Россия

Момент падения сбитого под Москвой беспилотника ВСУ попал на видео

Момент падения сбитого в районе подмосковных Люберец беспилотника попал на видео

Момент падения сбитого в районе подмосковных Люберец беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры с камер наружного наблюдения публикует РИА Новости.

На записи с устройства, установленного на придомовой территории, видна вспышка и слышны звуки взрыва.

Украина предприняла попытку атаковать Москву в ночь на понедельник, 28 августа. В Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон самолетного типа над Люберецким районом Московской области.

Ранее в сети также публиковали видеозапись, на которой показаны последствия уничтожения БПЛА. На них виден фасад здания, часть которого обгорела из-за падения дрона.

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    Евгения Куликова
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