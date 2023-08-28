Появились кадры последствий уничтожения беспилотника на подлете к Москве

Опубликованы кадры последствий уничтожения дрона на подлете к Москве в Люберцах

В сети появилась видеозапись, на которой показаны последствия уничтожения беспилотника на подлете к Москве в Люберцах. Ее публикует Telegram-канал Shot.

На них виден фасад здания, часть которого обгорела из-за падения дрона. По информации авторов канала, обломки устройства упали в СНТ, из-за чего в одном из домов выбило стекла и повредило забор. Сейчас сотрудники экстренных служб занимаются устранением последствий происшествия.

Украинский беспилотник снова пытался атаковать Москву в ночь на понедельник, 28 августа. По сообщению Минобороны России, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон самолетного типа над Люберецким районом Московской области.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, уточнил мэр столицы Сергей Собянин. В сети также появились кадры момента уничтожения дрона на подлете к столице.

В ночь, когда произошла атака, московские аэропорты Внуково и Домодедово приостановили прием и отправку самолетов. Как впоследствии сообщила Росавиация, из-за ограничений в аэропортах Москвы 10 рейсов ушли на другие аэродромы.