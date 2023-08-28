Из-за ограничений в аэропортах Москвы 10 рейсов ушли на другие аэродромы

Росавиация: аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме

Все аэропорты Москвы и аэропорт города Жуковский, по состоянию на утро понедельника, 28 августа, после атаки дрона на столицу работают в штатном режиме. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 10 воздушных судов. Пассажиры данных рейсов доставлены в аэропорты назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что утром 28 августа были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского. Выпуск самолетов был разрешен, аэропорты закрывались частично.

Украинский беспилотник снова атаковал Москву в ночь на понедельник, 28 августа. По сообщению Минобороны России, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон самолетного типа над Люберецким районом Московской области.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, уточнил мэр столицы Сергей Собянин. В сети также появились кадры момента уничтожения дрона на подлете к столице.