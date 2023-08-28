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13:12, 28 августа 2023Мир

Песков анонсировал международные поездки Путина

Песков заявил о планах Путина на международные поездки осенью

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

У президента России Владимира Путина планируются международные поездки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет об осенних поездках. Подробности Песков пообещал сообщить позднее.

Ранее турецкие СМИ допускали, что встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября. Отмечалось, что президент Турции ждет приезда Путина в страну.

В ходе пресс-конференции 28 августа Песков подтвердил, что встреча президента России с турецким коллегой скоро состоится. При этом он не уточнил место проведения будущих переговоров.

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    Варвара Кошечкина
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