Мать главы испанского футбола объявила голодовку из-за критики сына

Мать Луиса Рубиалеса объявила голодовку из-за «бесчеловечной охоты» на ее сына

Анхелес Бехар, мать главы Королевской испанской фубольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, объявила голодовку из-за критики сына. Об этом сообщает COPE.

Утром 28 августа женщина заперлась в церкви в городе Мотриль. Она заявила, чтобы будет голодать до тех пор, пока не прекратится «кровавая и бесчеловечная охота» на ее сына и не найдется решения этой проблемы. Бехар призвала футболистку Хенивер Эрмосо, которую поцеловал функционер после матча чемпионата мира, «сказать правду». По ее мнению, сексуального насилия в данном случае не было, поскольку на фото с турнира показано, что там «есть согласие обеих сторон».

26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил Рубиалеса за инцидент на чемпионате мира среди женщин 2023 года. Отстранение рассчитано на 90 дней. Оно вступает в силу с 26 августа и продлится до начала дисциплинарного производства, открытого в отношении бывшего главы RFEF.

На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.