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16:07, 28 августа 2023Спорт

Назван следующий соперник сборной России по футболу

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Египтом в сентябре

Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар анонсировал проведение товарищеского матча со сборной России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Могу подтвердить информацию о проведении товарищеского матча со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты — 7 и 11 сентября», — заявил Эль-Аттар.

16 августа в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что также ведут переговоры с командой Бахрейна. В организации подчеркнули, что объявят о матче, как только будет подписан контракт на его проведение.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Ксения Курашкина
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