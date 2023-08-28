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03:40, 28 августа 2023Россия

Раненый российский военный прочитал на камеру стихи собственного сочинения

Раненый российский боец Алексей Волков прочитал собственный стих на поле боя

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Тяжелораненый российский военный прочитал на камеру на поле боя стихотворение собственного сочинения. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Славянский рубеж».

Мужчина представился Алексеем Волковым. «В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя. И бросим в него тех врагов, что сердце попросит. Наших солдат не сломить и не ударить», — произнес боец.

На фоне записи слышны звуки взрывов. Товарищ, снимавший военнослужащего на камеру, попросил его держаться и не терять сознание. Свое выступление Волков закончил словами: «для русского солдата победа — одна награда».

Ранее в Минобороны России рассказали, что младший сержант Егор Шубин, находясь под минометным огнем, сумел определить координаты артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря его подвигу все обнаруженные объекты украинских войск были поражены.

В прошлом году стало известно, что российских военнослужащих, попавших в плен к бойцам ВСУ, заставляли петь украинские песни. «Репертуар незамысловатый — в основном про Небесную сотню, "за Тараса-брата" и "Слава Украине"», — рассказал журналист.

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    Марина Совина
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