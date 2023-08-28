Раненый российский военный прочитал на камеру стихи собственного сочинения

Раненый российский боец Алексей Волков прочитал собственный стих на поле боя

Тяжелораненый российский военный прочитал на камеру на поле боя стихотворение собственного сочинения. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Славянский рубеж».

Мужчина представился Алексеем Волковым. «В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя. И бросим в него тех врагов, что сердце попросит. Наших солдат не сломить и не ударить», — произнес боец.

На фоне записи слышны звуки взрывов. Товарищ, снимавший военнослужащего на камеру, попросил его держаться и не терять сознание. Свое выступление Волков закончил словами: «для русского солдата победа — одна награда».

Ранее в Минобороны России рассказали, что младший сержант Егор Шубин, находясь под минометным огнем, сумел определить координаты артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря его подвигу все обнаруженные объекты украинских войск были поражены.

В прошлом году стало известно, что российских военнослужащих, попавших в плен к бойцам ВСУ, заставляли петь украинские песни. «Репертуар незамысловатый — в основном про Небесную сотню, "за Тараса-брата" и "Слава Украине"», — рассказал журналист.