В Китае показали варианты модернизации Су-27

«Военное обозрение»: НОАК показала модернизации истребителя J-11

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) протестировала модернизированные истребители J-11. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

Уточняется, что НОАК провела учения по нанесению морского удара и воздушному бою с применением модернизированных истребителей J-11. J-11 является лицензионным вариантом советского истребителя Су-27, который находится на вооружении китайской армии.

В частности, в материале издания Global Times говорится, что в ходе учений четыре истребителя сформировали две группы и скрытно переместились в указанный район, затем резко сбросили скорость, нанесли удары и вступили в воздушный бой. В рамках учений показали два типа истребителей J-11B — старые и модернизированные.

Журналисты портала Zona Militar отметили, что новая версия истребителя получила радар с АФАР, что значительно улучшило характеристики обнаружения и атаки противника. Представленная РЛС совместима с ракетами класса «воздух-воздух» PL-10 и PL-15.

Ранее директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заявил, что слабым местом западных истребителей F-16 считается большая отражающая поверхность. «С точки зрения наблюдения F-16 — это вполне заметная цель», — подчеркнул Кнутов.