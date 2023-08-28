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21:28, 28 августа 2023Забота о себе

Гитарист Duran Duran рассказал о лечении рака четвертой стадии

Гитарист Duran Duran Тейлор рассказал о лечении рака радиоактивным препаратом

Фото: Jo Hale / Getty Images

Гитарист Duran Duran Энди Тейлор, у которого диагностирован рак простаты четвертой стадии, рассказал об улучшении самочувствия после инновационного лечения. Интервью с музыкантом опубликовало издание The Times.

Тейлор отметил, что врачи давали неутешительные прогнозы и первоначально предлагали только паллиативную помощь. Однако, по его словам, сейчас ситуация изменилась — симптомы болезни исчезли, и он чувствует себя лучше.

62-летний музыкант рассказал, что причиной стало инновационное лечение, в ходе которого ему делали внутривенные инъекции радиоактивного препарата. «После каждого сеанса я был радиоактивен в течение нескольких дней и не мог спать в одной комнате с кем-то еще», — вспоминает он.

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Тейлор добавил, что бороться с раком последней стадии ему помог ученый Кристофер Эванс, которого музыкант назвал «Илоном Маском среди онкологов». По словам гитариста, секрет успеха предложенного врачом лекарства заключается в том, что оно действует прицельно на раковые клетки и не уничтожает здоровые.

Ранее сообщалось, что Тейлор узнал о своем диагнозе в 2018 году. Фанатом об этом рассказали в ноябре 2022 года во время концерта группы Duran Duran.

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    Екатерина Улитина
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