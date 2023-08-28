Врач назвала симптомы молочницы у мужчин

Терапевт Миссик назвала жжение под крайней плотью симптомом молочницы у мужчин

Хотя молочница намного чаще встречается у женщин, мужчины также могут почувствовать неприятные симптомы этого состояния, предупредила терапевт Алексис Миссик. Как проявляется кандидоз у мужчин, она рассказала для HuffPost.

Миссик отметила, что молочницу вызывает дрожжевой грибок Candida, который обычно безвреден для человека. По ее словам, неприятные симптомы начинаются, когда иммунная система дает сбой и не может справлять с размножением грибка. «Обычно это происходит в теплой и влажной среде, например в гениталиях и горле», — уточнила терапевт.

Наиболее распространенными симптомами кандидоза у мужчин Миссик назвала напоминающие творог выделения, неприятный запах, а также зуд или жжение под крайней плотью. Она добавила, что молочница не является инфекцией, но при этом может передаваться половым путем. Поэтому в период проявления болезни врач рекомендовала воздержаться от половых контактов, чтобы не заразить партнера.

Миссик добавила, что кандидоз легко поддается лечению и, как правило, проходит в течение недели. Чтобы подобрать правильные препараты, она посоветовала обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что фитнес-тренер из Новой Зеландии Джо Меррилл лишился трети полового члена из-за того, что ему не сразу диагностировали агрессивную форму рака. На приеме врач принял новообразование за симптом молочницы или инфекции.