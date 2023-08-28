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12:07, 28 августа 2023Спорт

Усик ответил на обвинения в нечестной борьбе со стороны тренера Дюбуа

Александр Усик заявил, что команда Дюбуа использует грязную тактику ради победы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинский боксер Александр Усик ответил на обвинения в нечестной борьбе со стороны команды британца Даниэля Дюбуа. Его слова приводит Boxing King Media.

«Если бы судья начал считать после этого удара, я, несомненно, вскочил бы на ноги. Я был бы на ногах. Мне было бы трудно восстановиться и вернуться в нормальное состояние, но нет сомнений, что я бы поднялся», — заявил Усик. Он также заявил, что Дюбуа использует грязную тактику ради победы.

Ранее тренер Дюбуа Дон Чарльз призвал Усика к честности. По мнению специалиста, соперник его подопечного в пятом раунде оказался в нокауте. «Усик, прекрати обманывать и будь справедливым. Если ты религиозный человек, как утверждаешь, то не будешь обманывать», — обратился к украинцу Чарльз.

В ночь на 27 августа Усик одержал победу над Дюбуа. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, после которого тот не смог подняться. Рефери зафиксировал победу Усика техническим нокаутом.

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    Ксения Курашкина
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