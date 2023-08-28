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16:28, 28 августа 2023Силовые структуры

Под автомобилем сотрудницы компании по производству ядерного топлива нашли жучок

Mash: механик в Москве нашел под днищем автомобиля россиянки шпионский жучок

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

В Москве под днищем автомобиля сотрудницы компании по производству ядерного топлива нашли шпионский жучок. Об этом в понедельник, 28 августа, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, оборудование для слежения заметил сотрудник автосервиса, куда женщина привезла свой автомобиль для техосмотра. Механик демонтировал передатчик и сообщил о найденном жучке владелице машины. 49-летняя россиянка немедленно отправилась в полицию.

Силовики проводят проверку, чтобы выяснить, кто именно организовал слежку за женщиной, которая работает в компании, занимающейся производством ядерного топлива и обогащением урана.

Ранее россиянам рассказали, как найти прослушивающее устройство в доме.

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    Владимир Седов
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