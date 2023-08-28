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04:04, 28 августа 2023Наука и техника

Систему защиты танков от FPV-дронов испытали в зоне СВО

«Лаборатория ППШ»: систему защиты танков от дронов «Тритон» испытали в зоне СВО

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Систему радиоэлектронной защиты танков от FPV-дронов «Тритон», которые передают в реальном времени видео оператору, успешно испытали в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал генеральный директор АО «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» («Лаборатория ППШ») Денис Осломенко, передает ТАСС.

«Первые испытания в зоне СВО были успешными, теперь необходимо получить информацию от заказчиков, о том, какие им необходимы частоты и конструктивное исполнение», — добавил Осломенко. По его словам, следующие испытания будут проводить в конце августа — начале сентября на бронетехнике.

«Тритон» — комплекс для установки на бронетехнику, состоящий из модулей подавления частот, которые противник использует, чтобы управлять FPV-дронами. Он заряжается от аккумулятора или от бортовой сети автомобиля, управляется с помощью пульта. Его можно устанавливать на пикапы и квадроциклы.

Ранее в Польше сравнили западные Leopard 1, поставляемые Украине, и российские танки Т-54 и Т-55. У украинских машин отметили слабую броню.

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    Александра Синицына
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