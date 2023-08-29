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19:44, 29 августа 2023Мир

Стало известно о новой мирной инициативе по кризису в Нигере

Президент Алжира Теббун предложил план урегулирования кризиса в Нигере

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал избежать военного вмешательства иностранных государств в дела Нигера и предложил создать политические механизмы для урегулирования кризиса. О новой мирной инициативе заявил глава МИД страны Ахмед Аттаф, сообщает РИА Новости.

«Мы формулируем политические договоренности в течение шести месяцев с участием всех сторон в Нигере, не исключая ни одну из сторон», — заявил о плане дипломат, добавив, что Алжир по-прежнему считает президента Мохамеда Базума легитимным главой Нигера. Аттаф подчеркнул, что Алжир поддерживает восстановление конституционного порядка в этой стране.

В ночь на 27 июля 2023 года военные объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.

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    Виктория Кондратьева
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