Российские бадминтонисты вернутся на международные турниры

Российских бадминтонистов допустят к турнирам в нейтральном статусе в 2024 году

Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустит россиян и белорусов к соревнованиям. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены смогут вернуться к выступлению на соревнованиях в нейтральном статусе 26 февраля 2024 года. Отмечается, что в сентябре 2023-го россияне и белорусы получат возможность подавать заявки на участие в турнирах, после чего в их отношении будет проведена комплексная проверка, в том числе антидопинговая.

«Мы считаем, что решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности», — заявил президент BWF Поуль-Эрик Хейер.

Российские и белорусские бадминтонисты по решению BWF не принимали участия в соревнованиях с февраля 2022 года. Также были отменены все запланированные на территории двух стран международные турниры.